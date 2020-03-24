محافظ الشرقية: نسبة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية 100%

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك متابعة دائمة مع رؤساء الأحياء، وأن نسبة التزام أهل الشرقية بالإجراءات الاحترازية 100%، ويتم عمل حملات توعية مستمرة من خلال الرئدات الاجتماعيات ومشاركة الشباب في التوعية، موضحا أن مصر دخلت في مرحلة الجدية والوعي، وأن الالتزام في صالح الجميع، ولابد من التكاتف من أجل عبور تلك المرحلة.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أنه تم إطلاق عدد من المبادرات التوعوية، بالإضافة إلى إجراء اجتماعات مع وزارة القوى العاملة، لتحديد مصير العاملين بشكل غير منتظم، وتنظيم ورديات العمل، وتم الطلب من الشركات أن تنهي العمل في تمام الساعة الخامسة مساءً فقط.

وأوضح المحافظ، أن الإجراءات التي تتم داخل المحافظة، تتم طبقا للإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، من خلال منع التجمعات وغلق صالات الألعاب الرياضية، وملاعب الكرة والأسواق الأسبوعية التي تضم تجمعات، خاصة وأن هناك ما يقرب من 256 سوقا عشوائيا داخل المحافظة، باعتبار أن المحافظة تعتبر أحد أكبر محافظات الجمهورية، حيث تضم 19 مركزا وحيا ومدينة.