وكيل "قوى النواب" تطلق حملة لدعم العمالة غير المنتظمة

طالبت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة مساندة العمالة غير المنتظمة، فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت سولاف لـ"الوطن"، إنها أطلقت مبادرة بعوان "اللى في بيتى في بيتك"، لمساعدة العمالة غير المنتظمة وغير القادرين، للجلوس فى منازلهم، لتفادي انتشار وباء فيروس كورونا.

وشددت على ضرورة تكاتف رجال الأعمال وأهل الخير فى هذه المبادرة، لدعم العمالة غير المنتظمة، خلال هذه الفترة القاسية على الجميع.

وأكدت أن كل مواطن عليه مسؤولية كبيرة، خلال تلك الفترة العصيبة التى تمر بها بلدنا العزيزة، والعالم أجمع من هذا الوباء، ويجب علينا أن ندعم ونساند الدولة في جهودها للحفاظ على الوطن والمواطن، من خطر فيروس كورونا القاتل.

وناشدت "درويش"، المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والبعد عن الازدحام، والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن، والبعد عن الاستماع إلى الشائعات الهدامة، التي تهدف إلى النيل من الوطن، وأمنه واستقراره.