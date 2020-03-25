شبانة: "الصحفيين" تستمر في تقديم 4 خدمات للأعضاء خلال فترة غلق النقابة

قال محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه جرى تشكيل لجنة برئاسته، تضم مديرين النقابة، لاتخاذ بعض الاجراءات، للحفاظ على الأنشطة النقابية الضرورية الخاصة بالزملاء، خلال فترة غلق النقابة لمدة أسبوعين، لمواجهة فيرس كورونا.

وأضاف شبانة، في تصريحات للصحفيين، أنه سيتواصل العمل اليومى بمقر النقابة وبالدور الأرضى، لمدة ثلاث ساعات فقط، من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولخدمات محددة، وهى العلاج، حيث سيتواجد موظف واحد فى حالة الاحتياج إليه، مع التأكيد على خدمة "واتس آب"، بالنسبة للتحويلات للمستشفيات، أو لإجراء التحاليل والإشاعات.

وتابع: "كذلك سيتواجد محاسب واحد من الإدارة المالية، لصرف أية مستحقات للزملاء من خزينة النقابة، ويتواجد يوميا صراف للخزينة، وموظف إدارى لمتابعة ما يجرى وتقديم تقرير يومى".

وأشار السكرتير العام، إلى أن مكتب البريد، سيجري فتحه أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وذلك لصرف المعاشات للمستحقين من البريد، كما سيجري استمرار خدمات المجمع الاستهلاكى الغذائى، التابع للقوات المسلحة يوميا، بمقر النقابة لخدمة الزملاء، مؤكدا أن نفس هذه الخدمات والإجراءات، تلتزم بها النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأشار شبانة، إلى أن نقابة الصحفيين، واجهت الأزمة مبكرا واحتاطت لها، واتخذت كل التدابير الإرشادية والتنفيذية والطبية، للحفاظ على الزملاء، وكذلك المرتادين على المبنى العريق، مؤكدا أن مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، يتشاور يوميا لصالح الزملاء، وسيتم الإعلان عن الكثير من القرارات الخدمية، خلال الساعات المقبلة، تسهيلا وتيسيرا للزملاء.