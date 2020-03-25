"تناولت مكرونة بشاميل.. وماتت" تفاصيل مصرع ربة منزل وتسمم أولادها الـ3

تسببت وجبة "مكرونة بشاميل"، في مصرع سيدة، وإصابة أبنائها الثلاثة، وذكرت التحريات والتحقيقات، التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الحيزة، واللواء محمود السبيلى مدير المباحث، أن المتوفية، تدعى أحلام 36 سنة.

وكشفت التحريات، أنها مقيمة فى شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وأنها كانت تنظف الشقة، وغسلتها وطهرتها بـ"كلور"، لمحاربة فيروس "كورونا"، وأحضرت وجبة العشاء، عبارة عن مكرونة بشاميل لها وأبنائها الثلاثة، وبعد تناولهم الطعام بقرابة 4 ساعات، انطلقت صرخات الأطفال، حتى حضر الجيران، وفوجئوا بمصرع الأم، وإصابة أبنائها الثلاثة "محمد مسعد 10 سنوات، وردينا وحبيبة"، بتسمم عقب تناولهم وجبة العشاء.

وأضافت التحريات، التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، والعقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الحيزة، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، والنقيبان عمرو عطيطو وأحمد عادل معاوني المباحث، أن الأهالي نقلوا الأطفال المصابين إلى مستشفى أوسيم.

وانتقلت القوات، لإجراء معاينة، وتبين بقايا طعام "مكرونة بشميل"، وعدم وجود أي إصابات ظاهرية في جثمان الأم، وبمناقشة الأطفال، قالوا في محضر الشرطة، إنهم اصيبوا بـ"وجع في البطن"، عقب تناولهم العشاء "مكرونة بشاميل"، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.