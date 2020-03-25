"الصحة" تكشف مصير العاملين بالعيادات الخارجية بعد وقف العمل بها

أشاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، بتخصيص رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، مليار جنيه، بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا: "هتفرق كتير جدًا".

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمي برنامج "من مصر"، إن وزيرة الصحة اجتمعت بوكلاء الوزارة في كل محافظات الجمهورية عبر فيديو كونفرنس، لمعرفة طلباتهم والتحديات التي تواجههم، من أجل حماية الفرق الطبية.

وأوضح: "هناك أوامر توريد أصدرتها وزيرة الصحة للحصول على المستلزمات الوقائية المطلوبة، حيث ستورد خلال يومين، وتوزيعها على المستشفيات لضمان أن مستشفيات العزل والصدر والحميات لديهم كل المستلزمات الوقائية التي يحتاجون له".

وأشار، إلى أن الوزيرة جددت عقود وإتاحة عقود جديدة لشركات أمن ونظافة في كل مستشفيات العزل والحميات والصدر بسبب الضغط الكبير عليها "هي اللي شايلها البلد. وتابع: "لدينا مستشفيات كثيرة مجهزة للعزل الصحي وتحتوي على كافة الفرق الطبية والأجهزة، واستعننا بمجموعة كبيرة من الفرق الطبية الذين عملوا في مبادرة 100 مليون صحة، والفرق الطبية بمحافظات التأمين الصحي، من أطباء وممرضين وفنيين معامل وفنيين أشعة".

وأردف: "لدينا متطوعون في مبادرة إنسانية منهم، الطبيب والممرضة اللذان شفيا من فيروس كورونا طلبا العودة للعمل في المستشفيات، وهو ما لم يجبرهما عليه أحد، وعدد كبير من المشاركين في العزل الصحي للقادمين من ووهان طلبوا العمل في مستشفيات العزل".

وأوضح أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قررت إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهري المتكرر من عيادات التأمين، على أن يتم الصرف مجمع لمدة 3 أشهر، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة.

وتابع أنه سيجرى توزيع الأطقم الطبية بالعيادات الخارجية على الوحدات والمراكز الطبية، ولن يجرى العمل في الوحدات المتنقلة التي كنا بدأناها لأنها تسبب تجمعات حولها، ولن يكون في حاجة إلى الانتقال، وهذا الأمر يساعد المريض على اتباع تعليمات الدولة، والخدمة الطبية تقدم في مستشفيات الوزارة بعيدًا عن حالات كورونا، فيما عدا المستشفيات المخصصة لها، وكل التخصصات تعمل، ولن نوقف العمل واستقبال المرضى.