الصحة: لو قللنا المخالطة المصاب مش هيلاقي حد يعديه

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة ملتزمة بتقرير استعدادات الدول لمواجهة فيروس كورونا ووزارة الصحة العالمية ملتزمة به خطوة بخطوة.

وأضاف مجاهد، خلال حديثه في مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن المواطن عليه دور ومسؤلية اجتماعية، مناشدا المواطنين بالجلوس في المنازل وتقليل الاختلاط "الأمل في المواطن للنجاة من هذه الأزمة".

وشرح مجاهد أن كل الحالات الإيجابية الجديدة من المخالطين لمصابين، ولكن ارتفعت حالات الشفاء لـ80 حالة، وخرجوا من المستشفيات، وهي نسبة شفاء من النسب الأعلى على مستوى العالم.

وشدد مجاهد على أن الحالات المصابة معظمها من المخالطين لمصابين، ولذلك تقليل المخالطة هو المطلوب "لو قللنا المخالطة المصاب مش هيلاقي حد يعديه".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.