أستاذ طب نفسي: الخوف والقلق والتوتر يضعف جهاز المناعة

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الوقاية مطلوبة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، من خلال المعلومات التي تبث عبر وسائل الإعلام ومصادر كثيرة أخرى، عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام الكحول للتطهير، وعدم لمس الآخرين، بينما هناك نوع آخر وهو فرط الوقاية، وهي تشمل الأشخاص الذين يستخدمون الكحول والكلور بشكل كبير، وهذا ليس مطلوبا ولن يفيد بشيء.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن الأشخاص الذين لديهم فرط في الوقاية يعانون من التوتر والقلق، وقد يدخلون في منطقة الهلع من الوباء، ما يتسبب في إضعاف جهاز المناعة والذي يحمي جسم الإنسان من الفيروسات.

وأشار إلى أن هناك خطي دفاع في جسم الإنسان ضد كورونا، هما التباعد الاجتماعي والمناعة، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المصابين بالفيروس لا تظهر لديهم أعراض، وإذا ظهرت الأعراض عند بعض المصابين تتغلب عليها المناعة، "لما الناس جهازها المناعي يضعف بيضعف بسبب الخوف والقلق والاكتئاب وعدم النوم والتغذية المضطربة وعدم ممارسة نشاط جسدي".