فيديو.. أسر ياسين عن مشاركته في مسلسل الاختيار: "واجب وطني"

أكد الفنان أسر ياسين، أن مشاركته في مسلسل "الاختيار" كضيف شرف تعتبر واجبا وطنيا وفنيا.

وقال "ياسين"، خلال استضافته ببرنامج "theinsider بالعربي" بأن المسلسل تخليد لهؤلاء الأبطال الذين ماتوا من أجلنا، وبأن مشاركته تعتبر أقل واجب يستطيع تقديمه لهم.

وأكد "آسر" أنه يتمنى منذ فترة أن يقدم أعمالا فنية كثيرة عن هؤلاء الأبطال وشجاعتهم، مؤكدا أن انضمامه لمسلسل "الاختيار" واجب وطني وفني.

يذكر أن مسلسل "الإختيار" من بطولة الفنان أمير كرارة ويجسد قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، ويشارك في بطولة "الاختيار" دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد رزق، إياد نصار، آسر ياسين وغيرهم، سيناريو وحوار بيتر ميمي.