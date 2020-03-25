"مستقبل وطن" ينتفض ضد كورونا.. حملات تعقيم وتوعية للمواطنين بالمحافظات

يبذل حزب "مستقبل وطن" جهودًا كبيرة على أرض الواقع لتطهير وتعقيم الأماكن المنشآت، من باب المشاركة المجتمعية لمنع تفشي فيروس كورونا، فضلًا عن إطلاقه حملات لزيادة الوعي، وتشمل خطة التطهير والتعقيم تشكيل مجموعات عمل من الشباب والمتخصصين من الأطباء وأطقم التمريض، وتوفير كافة الوسائل والأدوات والإمكانيات اللازمة لحماية المواطنين.

كما شملت الحملة ، تطهير جميع دور العبادة والكنائس والمساجد بالمحافظات المختلفة، وتعقيم وتطهير كافة الشوارع والميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات، ورش مواقف السيارات والمستشفيات والوحدات الصحية ومقرات النقابات، فضلًا عن خطة التوعية لزيادة وعي المواطنين، من خلال نشر مجموعات وأفراد الحزب بأماكن التجمعات وتوعيتهم شفهيا بطرق الوقاية.

وشملت حملات الحزب طبع فلاير بأعراض الوباء وطرق الوقاية وتوزيعها على السائقين والمواطنين وكذلك توزيع مواد وأدوات تعقيم والتطهير على المواطنين في الشوارع والمنازل، فضلًا عن تنظيم ندوات ولقاءات مع المسؤولين لترسيخ الشفافية ونقل المعلومات الصحيحة للمواطنين، حيث قامت أمانة "أبو كبير" بتطهير وتعقيم المنشآت العامة باستخدام 25 ماتور ومعدات للتعقيم.

أما شباب "أبو حماد" فانتفض في الشوارع العامة ومحطة قطار المدينة للتطهير والتوعية، بينما أمانة "ديرب نجم" تواصل تطهير المنشآت الحكومية بقطاع المركز، وقامت أمانة "القرين" بتطهير المدارس بقرى المدينة، فيما قامت أمانة "منيا القمح" بتوزع عبوات تطهير وتعقيم بالمجان على المنازل والمحلات التجارية.

وفي محافظة القاهرة، تم تطهير الكنائس في مدينة شبين القناطر، وتطهير المنشآت الحيوية بقرية سندبيس التابعة للقناطر الخيرية، وكذلك تطهير قرية عزبة هاشم مركز كفر شكر، بينما تم تجهيز 1500 زجاجة تعقيم للتوزيع على المواطنين في منطقة شبرا الخيمة، وتطهير المساجد والكنائس والمحلات التجارية وتوزيع فلايرز للوقاية من فيروس كورونا وتطهير الشوارع بقرية باسوس القناطر الخيرية.