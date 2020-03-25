إخلاء سوق الأربعين في المناشي بعد تجمع التجار أمامه

أخلت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر، سوق الأربعين بالمناشي البلد، لعدم إقامته صباح اليوم، بعد تلاحظ تجمع البائعين منذ قليل، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كان راشد، قد قرر إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار، والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، تنظيم حملات يومية لغلق كافة السناتر التعليمية واستقبال بلاغات المواطنين بشأن وجود أي سنتر ما زال يعمل وتوجيه حملات فورية للغلق.