مصالح حكومية إليكترونية ممكن تخلص من البيت

ضمن حزمة إجراءات استباقية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، صدر قرار حظر حركة المواطنين، الذي يبدأ الأربعاء من الساعة 7 مساءً، وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي، لمدة 15 يوما.

وغلق كافة المنشآت التي تقدم الترفيه، وكافة المطاعم والمأكولات على أن تقتصر الخدمة على توصيل الطلبات للمنازل فقط، كما سيتم تعليق الخدمات التي تقدم للمواطنين مثل تراخيص المرور والعمل ورخص البناء والأحوال المدنية، وتحرك المواطن لإجراء تلك الخدمات، مع استثناء مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات، مع إغلاق النوادي وصلات الألعاب في كافة أماكن الجمهورية لمدة 15 يوماً.

ويثستنى من كل القرارات المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم لضمان أمان وسلامة وصحة المواطنين.

فإذا كنت ترغب في إنهاء بعض المعاملات الحكومية، والتي تم تعليق مكاتب تلك الخدمات، فيمكنك الاستعانة ببوابة الوزارات المختلفة، التي توفر عددا من الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

خدمات الأحوال المدنية

يتيح موقع وزارة الداخلية إمكانية استخراج مستندات رسمية، "ليست المرة الأولى"، لاستخراج بدل تالف بطاقة رقم قومي، صورة قيد زواج أو طلاق، وقيد عائلي مميكن، وصورة شهادة ميلاد أو وفاة مميكنة، وغيرها من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية ويمكن الدخول من هنــــــا.

سيتطلب الأمر تسجيلا مجانيا داخل موقع الوزارة، والدخول على الخدمات الوزارة واختيار نوع المعاملة "بطاقة رقم قومي، شهادة ميلاد، وثيقة طلاق".

بعدها سيتطلب منك إدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم بالكامل، رقم بطاقة الرقم القومي، رقم الهاتف، والعنوان الذي سيتم إرسال المستند الحكومي عليه.

الخطوة الأخيرة، هي تحديد طريقة الدفع، سواء من خلال الدفع عند الاستلام، أو بطاقة الائتمان.

خدمات الشهر العقاري

يمكن لمن يرغب في استخراج أوراق أو مستندات تتعلق بالشهر العقاري، مثل استخراج صورة رسمية من كتاب دوري، أو عقد مشهر أو صورة رسمية من منشور مالي..

ويمكن للشخص الحصول على تلك المستندات أون لاين من خلال الدخول على الموقع من هنــــــا ، ثم اختيار نوع الخدمة، استيفاء البيانات، ودفع قيمة الخدمة باستخدام الفيزا أو الماستر كارد.

موقع بوابة الحكومة الإلكترونية

يتيح موقع البوابة الحكومية معظم الخدمات التي تقدم أون لاين، سواء لشركات، أو أفراد، أجانب، ويمكن الدخول على الموقع من هنـــا

الشكاوي والتعاقدات "واتس اب"

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن طريقة جديدة لتلقي طلبات التعاقد على خدمة مياه الشرب، وحتى الشكاوى من خلال تطبيق "الواتس اب"، حرصًا من الجهاز على منع التجمعات، وتخفيض عدد العاملين بسبب فيروس كورونا.

وحدد الجهاز رقم 01112223900 لتلقي طلبات التعاقد على خدمة مياه الشرب، بالإضافة إلى تلقي شكاوى العملاء.

تقديم المستندات التعاقد أو الشكاوى

بعد قبول الطلب والرد على العميل من خلال الواتس، يتم إرسال المستندات المطلوبة للتعاقد.

يقوم بعد الجهاز بمراجعتها قبل اعتمادها، يتم بعدها تفعيل رقم الحساب المتعامل عليه على نفس رقم "الواتس آب" في حالة استيفاء الشروط.

بعدها يتم تحديد موعد حضور العميل إلى أحد مركزي خدمة العملاء بالتجمعين الأول أو الخامس، لإتمام التعاقد وسداد رسوم الخدمة بالخزينة.