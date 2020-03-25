"الصحة" عن الفرق بين المتعافين وتحول النتائج لسلبية: تطبيق الـPCR مرتين

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزراة الصحة، إن من إيجابيات بيان الثلاثاء وصول الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لـ 100 حالة، ووصول حالات الشفاء الكامل والتي خرجت من مستشفى العزل إلى 80 حالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية عل شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفرق بين الحالتين وطبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية أنه لا نستطيع أن نقول على الحالة أنها شفيت شفاء كاملا إلا بعد إجراء تحليل الـ PCR لها مرتين بينهما 48 ساعة وتظهر سلبية التحاليل في الحالتين ثم يتم إخراجها من مستشفى العزل.

وتابع: "أما حالات تحول نتيجة البحث من إيجابية إلى سلبية فتكون في حالة إجراء التحاليل لأول مرة فقط وتكون الحالة في انتظار التحليل الثاني للخروج من مستشفى العزل".