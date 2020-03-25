ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وبندقية وفرد روسي بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا بسوهاج، من القبض علي 4 أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة "شابو وأفيون وحشيش" وبندقية آلية وفرد محلي الصنع.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، مفادها قيام كلاً من "عبد الرحيم.ع.ا" 38 عاما، سائق، والسابق اتهامه في قضية "سرقة متجر"، و"عنتر.ا.ع" 21 عاما، عاطل، والسابق اتهامه في قضية "مخدرات"، و"عمرو.ا.هـ" 25 عاما، سائق، و"محمد.م.هـ" 32 عاما، عاطل، ويقيمون دائرة المركز بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز، باستهداف المذكورين، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم 21 تذكرة من مخدر شابو تزن حوالي 40 جرام تقريباً، و16 لفافة من مادة الأفيون المخدر تزن حوالي 70جرام تقريباً، و16 مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 60 جرام، وبندقية آلية، و13 طلقة من ذات العيار، وفرد روسي محلي الصنع، ومبلغ مالي 3475 جنيهاً، 2 ميزان حساس.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان لوزن المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض علي النيابة العامة.