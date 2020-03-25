وزيرة الهجرة: تعاملنا مع كل مشكلات المصريين العالقين

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن غرفة العمليات بالوزارة، تلقت الكثير من الاستغاثات والشكاوى من المصريين الموجودين داخل مصر، والذين كانوا يريدون العودة إلى أعمالهم في عدد من الدول العربية، لارتباطهم بعقود عمل هناك، ومنها المملكة العربية السعودية التي يوجد فيها أكبر تجمع من المصريين، خاصة بعد تعليق رحلات الطيران مؤقتا بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت "مكرم"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن السلطات السعودية أظهرت تجاوبا كبيرا، حيث وافقت على تحريك طيران لإعادة المصريين العالقين بعد أداء فريضة العمرة في المدينه المنوره والدمام، وأيضا إعادة المصريين العالقين هنا على نفس الطائرات إلى المملكة، بسبب أعمالهم هناك.

وبالنسبة للكويت، أوضحت الوزيرة، أن السلطات هناك قررت مد فترة الإجازات لجميع المصريين الذين لم يقدروا على العودة في الوقت المناسب بسبب تعليق الطيران، مع ضمانات بعدم فقدانهم وظائفهم تلك الفترة لحين انتهاء الأزمة، مؤكدة أن كل هذا يعود للعلاقات الوثيقة التي تربط مصر مع أشقائها العرب، وهي علاقات تاريخية طويلة.

وتابعت وزيره الهجرة، أنه بالنسبة للمصريين العالقين في أوروبا بعد قرار إغلاق المطارات هناك، وبعد قرارات القيادة السياسية المصرية بإغلاق المطارات المصرية، بعد إتاحة الفرصة لعودة السائحين العالقين في مصر لبلادهم، قامت وزارة الطيران المدني بالتواصل مع وزارة الخارجية، للاتفاق مع عدد من الدول الأوروبية، بالسماح للمصريين العالقين في أوروبا، للعودة على نفس الطائرات التي ستنقل السائحين العالقين هنا، مشيرة أن بعض الدول الأوروبية قد وافقت على هذا الاقتراح وتم نقلهم بالفعل، في حين رفض عدد من الدول الأخرى هذا الاقتراح.

وواصلت الوزيرة، إننا نقوم بالتواصل بشكل مستمر مع المصريين العالقين في الخارج لطمأنتهم ومطالبتهم بالالتزام بالمعايير الصحية، والابتعاد عن التجمعات، وكل المحاذير التي وضعتها أوروبا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، على أن يتم نقلهم مباشرة، بعد انتهاء الأزمة وإعادة فتح خطوط الطيران.