المستشار الطبي لمجلس الوزراء: العالم لم يكن مستعدا لكورونا

قال الدكتور حسام المصري، مساعد الأمين العام للشئون الطبية والمستشار الطبي لمجلس الوزراء، إنه يجب على المواطنين التزام المنازل والاهتمام بالنظافة الشخصية، وتطهير وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه إذا شعر أحد بأن درجة حرارته أعلى من 37 درجة ونصف، يلزم المنزل، وفي حالة وجود كحة مصاحبة لدرجة الحرارة، يبدأ في التوجه إلى مستشفيات الحميات.

وعن الاستعداد للطوارئ الحالة، أوضح الدكتور حسام المصري، أنه يوجد مخزون يكفي لمدة 6 أشهر ولا داعي للتكالب على السلع وتخزينها، فضلاً عن أنه لم تكن هناك دولة في العالم مستعدة لفيروس كورونا وحتى أمريكا والصين، وأن مصر أرسلت معونات للصين وإيطاليا أول أمس من كمامات ومعونات طبية، وأننا لدينا ما يكفينا وإلا لم نكن لنرسل لأي دولة، وأن كافة الأدوية متوفرة وموجودة والتي تساعد في علاج أعراض كورونا وليس المرض نفسه.

وأضاف "المصري"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لابد على الدولة المصرية أخذ الحذر وعدم الاستهانة بفيروس كورونا، مثلما فعلت إيطاليا الذي يتشابه مع الشعب المصري في العادات والتقاليد، ما أدى لانتشار المرض بشكل كبير، وخرج عن سيطرتهم، لذلك من الواجب علينا عمل عزل ذاتي لأنفسنا حتى نتفادي الإصابة بالمرض.

وتابع المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أنه في حالة استمرار الشعب المصري عدم الاهتمام بالوضع الحالي، سينتشر الفيروس بشكل كبير ويزداد سوءا وسيخرج عن السيطرة، مشيراً إلى أننا نناشد المواطنين الالتزام وعدم الخروج والبقاء في منازلهم.