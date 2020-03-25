للوقاية من انتشار كورونا.. خطة عمل للإدارة الطبية بجامعة القناة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة أنة مع بداية تنفيذ الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا تمت المشاركة في حصر أدوات الوقاية اللازمة، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدي والأسطح والمطهرات الكحولية بجميع الإدارات والكليات بالجامعة، وتوفير "ديسبنسر" معقم للأيدي بجميع الإدارات والكليات، مع إعداد الملصقات الخاصة بفيروس كورونا وكيفيه التعامل معه وتوزيعها علي منشآت الجامعة، ومتابعه سيرعمليات التعقيم والتطهير بجميع إدارات الكليات والمدن الجامعية.

وقالت إن الإجراءات الاحترازية شملت خطة مستقبلية في حال انتظام الدراسة شملت كيفية الترصد لأي حالات اشتباه إصابة بالفيروس والتعامل معه وتدريب الأطباء على التعرف على الحالات المشتبه فيها وبروتوكول التعامل مع الحالات والعزل الصحي، مع توفير عامل نظافة مدرب على تطهير الأسطح والحوائط والأرضيات ومتابعه إدارة الطب الوقائي لعمليات النظافة بشكل يومي ومتابعة عيادات المدن الجامعية، وتوفيرمستلزمات ومعدات التعقيم والنظافة مع تخصيص غرفتين في المدن الجامعية بعيدة عن حركة الطلاب لعزل أي حالة مشتبه فيها وملائمتها للمواصفات المتبعة في غرف العزل الصحي في حال انتظام وعوده الدراسة .

وأضافت أنه تم اتباع إجراءات التخلص من جميع المستلزمات أحاديه الاستخدام مثل الكمامات والقفازات الطبية بطرق علمية سليمة ومراجعة التقارير الطبية لحالات المرض المزمن من العاملين بالجامعة لإدراجهم ضمن الإجازات الاستثنائية التى أقرتها الوزارة، واستقبال مرضى العلاج المزمن لتوفيرالعلاج الشهري الخاص بهم والتأكيد على عدم تأثرهم بالسلب في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد

ويشارك فى الحملة أطباء الإداره الطبية الدكتورة دعاء رفعت، والدكتورة والدكتور علي ناصر، والدكتور تامرمحمد، مع استمرار خطة التوعية لتشمل العاملين بباقي إدارات الجامعة.