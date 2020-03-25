اليوم.. دائرة تجديد الحبس تبدأ عملها في دار القضاء العالي

بدأت دائرة التجديدات التي قررت محكمة استئناف القاهرة تحديدها لنظر تجديدات حبس المتهمين في القضايا المختلفة، اليوم، عملها في دار القضاء العالي برئاسة المستشار عاطف عبدالمنعم وعضوية المستشارين محروس عبدالهادي وطارق أبوزيد.

وتختص الدائرة بنظر تجديدات الحبس من جميع النيايات باستثناء تجديدات الحبس في قضايا الإرهاب حيث تنظر في دوائر إرهاب بمأمورية استئناف طرة.

وقالت مصادر قضائية إن طلبات تجديد الحبس تنظر حاليا أمام دائرة الجنايات المحددة بدار القضاء العالي لاتخاذ القرار بشأن المتهمين المعروضين عليها، ويستمر عمل الدائرة حتى نهاية الأسبوع القادم في ظل استمرار قرار محكمة استئناف القاهرة بتعليق جميع جلسات المحكمة تعليقا تاما حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بالقضايا المحجوزة للحكم اليوم وغدا قررت المحكمة مد أجل الحكم فيها، أي تأجيلها، للشهر المقبل بالدور ذاته، أي في ذات الأسبوع الذي تعمل به الداوائر الشهر المقبل.

وأخطرت المحكمة جميع المأموريات التابعة لها بالإجراءات والقرارات الجديدة. وجاءت القرارات الجديدة لمحكمة استئناف القاهرة والتي تتبعها مأموريات ودوائر استئناف القاهرة والجيزة وفقا للإجراءات الراهنة المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.