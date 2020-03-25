بلاغ يتهم المذيع الهارب معتز مطر بالخيانة العظمى وتهديد الأمن القومي

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8008 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية، اتهمه فيه بالخيانة العظمى واستهداف مؤسسات الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة جملة وتفصيلا عن الشأن الداخلي المصري، وانتشار فيروس كورونا وإلصاق التهم بمؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية.

وقال المحامي في بلاغه، إن معتز مطر يذيع عبر برنامجه فيديوهات مفبركة تم تجهيزها مخابراتيا لإشاعة الرعب والفزع في نفوس المصريين، وأنه استغل انتشار فيروس كورونا في بلدان العالم ونشر ارقاما غير حقيقية لأعداد المصابين في مصر، كما يحرض يوميا من خلال برنامجه المشبوه والممول من المخابرات التركية والقطرية وقيادات التنظيم الدولي للإخوان على الخروج في تظاهرات وإسقاط مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، وذلك تنفيذا للتعليمات التي يتلقاها من الهارب أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، مقابل أموالا يتلقاها من جهات خارجية معادية للدولة المصرية ثمنا لخيانته.

وأشار البلاغ، إلى أن الهارب معتز مطر يرتكب جرائم في حق مصر يوميا وعلى رأسها الخيانة العظمى والتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وتهديد الأمن القومي المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، متابعا أن الخائن معتز مطر لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية.

وطالب المحامي في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن معتز مطر ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولي لإدراج اسم معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.