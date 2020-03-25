اليوم.. نيابات المرور تعلق عملها وتحيله للنيابات الكلية

بدأت النيابة العامة اليوم الأربعاء إلغاء عمل النيابات المسائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك طبقًا لقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي الصادر أمس، بحيث ينتهي عمل النيابة العامة مع نهاية عمل الفترة الصباحية بحد أقصى في الخامسة مساءًا.

كما بدأت نيابات المرور الجزئية بجميع أنحاء الجمهورية تعليق عملها وإحالة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.

ويستمر قرار إلغاء عمل الفترة المسائية بالنيابات وتعليق أعمال نيابات المرور الجزئية لمدة 15 يومًا تبدأ من اليوم الأربعاء وفقًا لقرار النائب العام الصادر أمس.

وجاءت قرارات النائب العام على خلفية قرارات رئيس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين في الطرق العامة بدءًا من السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا ولمدة أسبوعين.

وتضمنت قرارات النائب العام تخفيض عدد أعضاء النيابة وموظفيها أثناء العمل، مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية.