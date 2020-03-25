ضبط 17250 مستلزمات طبية و472 لتر منظفات مجهولة المصدر بمطروح

نظمت مديرية تموين مطروح حملة تفتيش على الأسواق والمحال التجارية وتمكنت من تحرير 22 محضرا وضبط كميات من المستلزمات الطبية والعلاجية غير الصالحة، وذلك بتعليمات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالمرور على جميع الأنشطة.

وقال المهندس السيد أبواليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم الأربعاء، إن هناك تشديدا وتكثيفا للرقابة على جميع الأنشطة التموينية والتأكد من مصدر السلع وكل ما يعرض للمواطنين وعدم استغلال الظرف الذي تمر به البلاد مع عدم حجب أي سلعة أو منتجات يحتاجها المواطن في هذا الوقت.

وأضاف "أبواليزيد" أن الحملات شنت على الأسواق بمدينة مرسى مطروح من خلال الأجهزة الرقابية بمديرية تموين مطروح ومدير إدارة الرقابة للمرور على جميع الأنشطة، حيث القيام بحملات متعددة متتابعة بالاشتراك مع مباحث التموين بمدينة مرسى مطروح والضبعة وقسم شرطة الضبعة وباقي الإدارات المعنية، والمرور والتفتيش على جميع الأنشطة التموينية والتجارية، وأسفر التفتيش عن تحرير 22 محضر مخالفة بمرسى مطروح والضبعة، عبارة عن ضبط 17250 مستلزمات طبية ومنظفات ومطهرات مجهولة المصدر وبيع سلع بأزيد من الأسعار وإدارة منشآة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن أسعار وعدم حمل شهادة صحية، و472 لتر منظفات ومطهرات مجهولة المصدر، وتم تحرير المخالفات وقيدت بقسم شرطة مطروح وقسم شرطة الضبعة، وأرسلت للنيابة العامة للنظر والتصرف.

وأشار إلى أن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب وجَّه باستمرار الحملات في جميع مراكز ومدن المحافظة وفرض السيطرة الرقابية على المحال التجارية في الأسواق.