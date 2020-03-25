جمال شيحة يشيد بمبادرة دعم الابتكارات لمجابهة كورونا

وجه الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، التحية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم؛ لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مبادرة "طبق فكرتك" لدعم ابتكارات الباحثين لمجابهة فيروس كورونا ورصد 30 مليون جنيه للمبادرة.

وقال شيحة، إن مصر فيها من الباحثين المتميزين الذين يمكنهم أن يقدموا أفكارا مبتكرة في مجالات التشخيص والعلاج ومنع العدوي بشتي الطرق.

وأكد أن وجود مثل هذه المبادرة يضع مصر في مصاف الدول التي بها مجتمع علمي يستجيب للمتغيرات وهذا هو دور البحث العلمي السليم، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي مبادرة مشابهة، ورصد لها 164 مليون يورو كما رصدت كندا 187 مليون دولار، وكذلك فعلت الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت مبالغ ضخمة لتشجيع البحث العلمي في مجال مقاومة الوباء.

ودعا شيحة، إلى مد فترة التقدم لهذه الأبحاث لتصبح 31 مارس بدلا من 28 مارس لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الباحثين للتقدم والمشاركة في المبادرة.