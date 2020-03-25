نادر سعد: تم وضع عقوبات صارمة لمروجي الإشاعات تصل للحبس لمدة سنة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، "يوجد لدينا مركز إعلامي قوي جدا، والذي يعد حائط الصد الرئيسي لرصد الشائعات والرد عليها بخصوص فيروس كورونا".

وأضاف "سعد"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن "كم الشائعات التي نواجهها على مدار اليوم يفوق قدرة أي جهة على تتبعها، لذلك وجه رئيس الوزراء في البدء في تفعيل قانون العقوبات الذي يضع عقوبات صارمة ضد من يروج الإشاعة والتي تصل للحبس لمدة سنة وغرامة مالية، وتم بالفعل تنفيذ القانون على بعض مروجي الإشاعة وفي إنتظار تقديمهم للمحاكمات العاجلة".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في حالة وجود خبر مثير للبلبة يجب إبلاغ السلطات المعنية، مؤكداً أنه تم تخصيص رقمين على واتس آب لإرسال رسائل للإبلاغ عن الشائعات على الإنترنت.