"أورام المنصورة" يبدأ العمل بالعيادة الإلكترونية للمرضى للحد من الزحام

أطلق مركز الأورام بجامعة المنصورة، اليوم، مبادرة العيادة الإلكترونية بوحدات طب الأورام، وأمراض الدم، وجراحة الأورام، وأورام الأطفال، حرصًا على سلامة المرضى في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل أعداد المرضى المتواجدين بالعيادات الخارجية، ولحل مشكلة الزحام مع الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بشكل غير تقليدي .

يتم تنفيذ المبادرة تحت إشراف الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، ونائبا مدير مركز الأورام، الدكتور وليد النحاس، والدكتور توفيق الخضري.

وقال الدكتور وليد النحاس، إن النظام الجديد يتيح للمريض طلب الاستشارات الطبية التخصصية طبقًا للحالة الصحية، حيث يقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل مع المريض عبر رسائل "الصفحة الرسمية لمركز الأورام جامعة المنصورة"، ويقوم بالرد على استفسارات الحالة المرضية ومتابعتها بعد متابعة نظام "ابن سينا الطبي" الإلكتروني ومراجعة البيانات الطبية والأرشيف الطبي للمريض وتقديم الاستشارات العلاجية للمرضى وفي حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمركز.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حجازي، أن إدارة المستشفيات بجامعة المنصورة تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على حياة المرضى المترددين على المستشفيات والمراكز الطبية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والاستفادة من التحول الرقمي للخدمات الطبية التى تقدم للمرضى من خلال البرامج الإلكترونية الطبية لمتابعة المرضى والتى تتميز بها جامعة المنصورة.