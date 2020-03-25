وزيرة الهجرة: إرسال طائرتين "شارتر" إلى لندن غدا لإعادة العالقين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة قد استقبلت الكثير من المناشدات والاستفسارات والأسئلة: "مفيش بيت في مصر مفيهوش حد عالق في الخارج سواء دارس أو بيقضي شهر عسل أو في زيارات عادية أو زيارات عمل".

وأضافت "مكرم" خلال بثا مباشرا لها عبر صفحة وزارة الهجرة على "فيس بوك"، أنه وبالنسبة للمصريين المقيمين بالمملكة المتحدة، فسيتم إرسال طائرتين "شارتر" من لندن إلى القاهرة لإعادة المصريين العالقين هناك، غدا: "الخارجية المصرية مع نظيرتها البريطانية وافقوا أن العالقين من المصريين المتواجدين على أراضي المملكة المتحدة ياخدوا هذه الطائرات"، موضحه أنه وعلى الراغبين في العودة غدا عليهم الحجز على موقع "flyaircairo.com": "كل طائرة هتشيل 150 فرد، ويجب تنبية الجميع لمن يريد العودة غدا".

وأكدت أن الوزارة تقوم بانتهاج إجرائات استثنائية في تلك الظروف الاستثنائية: "علشان نقدر نطلع طياره تاخد المصريين العالقين لابد من موافقه الدولة الأخرى اللي موجود عليها المصريين، وأحنا بنحترم سيادات الدول وإجرائاتها الاحترازية"، مشيره إلى أنه ولتحقيق ذلك يجب على الكيانات المصرية في الخارج تجميع أعداد المصريين العالقين في الخارج: "طائرات مصر للطيران مش تجارية، والطيارة اللي هتطلع تستوعب 140 شخص علشان تقدر تطلع".