"أبو ليمون": متابعة 5679 حالة وافدة من الخارج ضمن إجراءات مواجهة كورونا

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من متابعة 3595 حالة وافدة من الخارج، من إجمالي 5679 حالة تم تسجيلها على برنامج متابعة الوافدين المعتمد من وزارة الصحة، وجاري متابعة 2084 حالة بنطاق المحافظة، لافتا إلى اتخاذ إجراءات مشددة تجاه القادمين واتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة في هذاالشأن، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظا على حياة المواطنين .

وأكد الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، أنه تم التأكد من الحالات عن طريق عمل فحص شامل ومتابعة حالاتهم والمخالطين وأسرهم لمدة أسبوعين، وتحديد فرق مكثفة للوصول إلى منازلهم وقياس حرارتهم والتعامل معهم وإعطاءهم الإرشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعمل حجر منزلي ووضعهم تحت العزل الذاتي في منازلهم بمتابعة كاملة ودورية فضلا عن تكثيف حملات الرصد للوقوف على باقي العائدين من الخارج بطرق شرعية وغير شرعية ومعرفة أسمائهم والوصول إليهم.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وأصدر قرارا رقم 637 لسنة 2020 بتشكيل لجان بكل مركز ومدينة لتدعيم الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة لمتابعة القادمين من الخارج، وذلك برئاسة مدير الإدارة الصحية، وعضوية نائب رئيس المدينة وممثل من الطب الوقائي، و2 من الأطباء المتخصصين، وممثل من التضامن الاجتماعي وعدد من المتطوعين من العاملين بمديريات الخدمات .