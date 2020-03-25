إيران تعلن حظر التنقل بين المدن بدءا من بعد غد للحد من كورونا

أعلنت إيران حظر التنقل بين المدن بحلول بعد غد الجمعة، للحد من تفشى فيروس كورونا حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.

وأضافت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1762 إصابة خلال الساعات الـ 24الماضية، فيما ارتفع عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 8913.

وأشارت إلى أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ41 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة.