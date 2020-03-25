"شيشتك هتعديهم.. بطلها واحميهم" حملة لصندوق مكافحة الإدمان حول كورونا

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أولى فيديوهات حملة تحت عنوان "شيشتك هتعديهم.. بطلها واحميهم" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوعية بخطورة التدخين خاصة الشيشة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجرى بث فيديوهات الحملة إلكترونيا من خلال صفحة الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي يصل عدد المتابعين لها إلى 2 مليون متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب، وكذلك الروابط الإلكترونية للمتطوعين لدى الصندوق والذى يصل عددهم إلى 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

تستهدف حملة التوعية التى يشارك فيها إعلاميين، ومتخصصين وشخصيات مؤثرة لإبراز خطورة التدخين خاصة الشيشة، حيث أن الأشخاص المدخنين هما من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، نظرا لأن التدخين يقلل من كفاءة جهاز المناعة، في الوقت الذى يعد من أهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد هو تقوية الجهاز المناعي واتباع كل الإجراءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستبدال الأنشطة الميدانية للمتطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية ببرامج ومبادرات توعوية إليكترونيا.

وأوضح أن هناك متابعة بشكل مستمر لكافة المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لانتظام سير العمل ومتابعة كافة مرضى الإدمان المحتجزين بها، وأنه في حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض مثل "ارتفاع درجة الحرارة" يتم عزلة فوراً ووضعه تحت الملاحظة ولو تبين أن انخفاض درجة الحرارة لأي سبب عادي يتم إعادته إلى برنامج العلاج مرة أخرى، أما في حالة الاشتباه يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال وزارة الصحة والسكان، وكذلك التنسيق مع إدارة المراكز التأهيلية لتوفير إجراءات الحماية للفريق الطبي فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية "كمامات، قفزات، والمطهرات والمنظفات" بشكل مستمر.