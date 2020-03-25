ميتسوبيشي تعلن عن "Outlander PHEV" الجديدة.. 170 كلم في الساعة

أزاحت شركة ميتسوبيشي اليابانية، الستار عن الموديل الجديد من سياراتها "Outlander PHEV" الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، والتي تعتمد على نظام الدفع الهجين، وخلال السطور التالية، نعرض أبرز المواصفات الخاصة بالسيارة.

- تعتمد السيارة على نظام هجين حيث تأتي بمحركين الأول بنزين والثاني كهربائي.

- محرك بنزين السيارة سعته اللترية تصل إلى 2.4 لتر (2400 سي سي)، يصدر قوة تصل إلى 135 حصانا بالإضافة إلى أنه يعمل على دفع العجلات الأمامية.

- كما تعتمد السيارة على محرك ثاني كهربائي، بقوة تصل إلى 70 كيلووات.

- تبلغ قوة نظام الدفع الهجين الإجمالية 224 حصانا.

-تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كلم/س.

-تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى تصل إلى 100كم، خلال 9.9 ثانية.

- يبلغ مدى السير الكهربائي للسيارة 56 كيلو مترا.

- تبلغ مساحة الصندوق الخلفي للسيارة إلى 15.9 لتر.

- تأتي السيارة بـ5 مقاعد، ويصل طولها إلى 184.8 بوصة، وعرضها 70.9 بوصة، وارتفاعها 67.3 بوصة، كما تصل قاعدة العجلات إلى 60.6 بوصة.

- تأتي السيارة بجنوط من سبائك الألمنيوم بحجم 1188 بوصة.