التعليم العالي: تأجيل التدريبات العملية حتى انتهاء أزمة كورونا

قال الدكتور محمد الطيب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن مصر لديها مشروع قومي لرفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية، ولذلك هناك بنية تحتية ومعلوماتية جيدة جدا داخل الجامعات المصرية، تم اللجوء لها في ظل أزمة فيروس كورونا، وجرى تفعيل هذا النظام.

وأضاف الطيب، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "MBC مصر"، أن كل جامعة لها مناهجها وبرامجها وأدواتها الخاصة في التعليم عن بُعد، وتجري المتابعة مع رؤساء الجامعات والعمداء، مع استمرار التطوير لنظام التعليم عن بعد.

height="315" src="https://www.youtube.com/embed/d0g_-0C2syc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

وشرح "الطيب" أنه طبقا لقرارت المجلس الأعلى للجامعات، فإن الكليات العملية التي تطلب تدريبا عمليا سيكون التدريب العملي بعد انتهاء الأزمة، وإذا طال أمد الأزمة سيكون التدريب في الصيف.