الإمارات: مجموع حالات الشفاء للمصابين بكورونا بلغ 52

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 85 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض، منذ انتشار الفيروس في البلاد، بينما وصل عدد الحالات التي شفيت من المرض 52 حالة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، إن عدد المصابين بالفيروس، ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 85 حالة، ووصل إلى نقطة 333 إصابة، بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت الحوسني، أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.

ولم تعلن المتحدثة باسم وزارة الصحة عن تسجيل أي وفيات جديدة جراء المرض، لتبقى الحصيلة العامة للمتوفين على مستوى حالتين 2.

متحدثة إماراتية: أهمية الاستمرار في بقاء كل المواطنين والمقيمين في المنازل

وأكدت الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية أهمية الاستمرار في بقاء كافة مواطني الدولة و مقيميها في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية المعلنة.

وأشارت المتحدثة الإماراتية، إلى أن: "اكتشاف حالة واحدة مصابة يدفع الجهات الصحية للبحث والتحري في نطاق محيط الحالة للتعرف على مصدر هذه الحالة التي نقل لها العدوى، وغالبا ما ينتج عن البحث اكتشاف حالات إضافية قد تكون بداية العدوى شخصا قادما من السفر لكن تبدأ سلسلة انتقال الفيروس من شخص لآخر".