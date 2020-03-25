الهروب من نظام أردوغان.. زيادة طلبات اللجوء إلى أوروبا بين الأتراك

تصاعدت طلبات اللجوء التي قدمها مواطنون أتراك، إلى دول أوروبية، بسبب الممارسات القمعية التي تستخدمها الحكومة التركية ضد منتقديها.

ارتفعت هذه الطلبات، التي زادت وتيرتها بعد محاولة انقلاب في تركيا في عام 2016، بما يعادل 9 % في عام 2019، حسبما أفاد موقع نورديك مونيتور.

وفقا لـ"يورسات"، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي ومقره في لوكسمبورج، كان الأتراك سادس أكبر مجموعة، تسعى من أجل طلب اللجوء في أوروبا، بإجمالي 25.885 في عام 2019.

تعد ألمانيا إلى حد كبير الوجهة المفضلة لطالبي اللجوء الأتراك، حيث تلقت 10.785 طلب في عام 2019، متفوقة على اليونان بكثيرن التي استقبلت 3.795 طلب لجوء تركي، تليها فرنسا مع 3.725 طلب، ثم المملكة المتحدة بـ1.265 طلب، وهولندا بـ1.250 طلب، وسويسرا 1.225 طلب، وبلجيكا ألف طلب.

حسب يورو سات، في حين شهدت ألمانيا في عام 2019 انخفاض وصل إلى 12% في طلبات اللجوء الجديدة، بشكل عام، ارتفع عدد المواطنين الأتراك، الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا بنسبة 6 % مقارنة بعام 2018.