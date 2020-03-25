ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كينيا إلى 25

أعلن وزير الصحة الكيني موتاهي كاجوي، إصابة تسعة أشخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، وهو ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 25 ، فيما لا يزال 15 شخصًا ينتظرون نتائج الفحوص، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت الوزارة الكينية أن الحالات الأخيرة توزعت على أربع مناطق، نيروبي ومومباسا وكوالي، وكيليفي، لتغطي حيزًا جغرافيًا واسعًا، خاصة من المناطق الحضرية.

جدير بالذكر، أن الحكومة الكينية كانت قد أعلنت أنها ستُخضع جميع المسافرين العائدين لفحوص إجبارية للكشف عن الفيروس.