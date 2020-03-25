أحد علماء الأزهر الشريف للمواطنين: التزموا وأطيعوا أولي الأمر

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن اليوم هو بداية شهر شعبان، وهي بشرى جيدة في هذا الوقت، وشهر شعبان هو الشهر الذي جبر الله خاطر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وأضاف قابيل، خلال مداخلة هاتفية، على شاشة "mbc مصر"، أن على المواطنين أن يستبشروا، فهذا الشهر جبر الله الرسول وحول القبلة من بيت المقدس لبيت الله الحرام، والله سيجبر بخاطرنا ويرفع عنا بلاء فيروس كورونا.

وشدد قابيل على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالتعليمات والإرشادات "وأطيعوا أولي الأمر منكوا"، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على النفس، ولابد للجميع من وقفة وحساب ومراجعة مع النفس.