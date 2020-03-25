  قبرص: نتائج تحاليل كورونا للرئيس ومساعديه المقربين سلبية

أظهرت التحاليل التي أجريت للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، نتائج سلبية عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية، اليوم:"لقد تبين أن نتائج جميع المسؤولين الذين خضعوا لاختبارات معملية يوم أمس الثلاثاء لفيروس كورونا المستجد جاءت جميعها سلبية".

وأضاف كوشوس: "أنه تم أخذ عينات من اختبار كورونا يوم أمس من الرئيس ومساعديه وأعضاء قصر الرئاسة وأعضاء الحرس الرئاسي الذين كانوا على اتصال وثيق مع الرئيس".

جدير بالذكر، أن قبرص أعلنت، أمس الأول الاثنين، إغلاق الجزيرة أمام السفر حتى 13 أبريل لمكافحة انتشار الفيروس، وأكدت السلطات القبرصية أن حركة الأشخاص أصبحت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.