"إم جي إتش إس" تحصل على لقب "سيارة العام 2020" في الشرق الأوسط

تمكنت مجموعة "إم جي موتور" من تحقيق واحدة من الجوائز المرموقة في عالم السيارات، والتى تكمن في فوز سياراتها "إم جي أتش أس" بلقب "سيارة العام 2020" التي منحتها إياها لجنة تحكيم ضمّت مجموعة من أبرز المتخصّصين بقطاع السيارات الإقليمي.

بالإضافة إلى هذا، فازت سيارة "إم جي أتش أس" بجائزة "أفضل كروس أوفر مدمَجة"، وتتميّز "سيارة العام" الجديدة في الشرق الأوسط، بكونها مصممة لإدخال المزايا الرياضية مجدداً إلى المركبة الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV)، وخلال السطور التالية أبرز المواصفات الخاصة بالسيارة.

-تأتي السيارة مزودة بمحرك قوي سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني يولّد 231 حصاناً.

-تتمتع السيارة بتصميم ديناميكي وتضم باقة واسعة من الخصائص الرائعة، شاملة فتحة سقف بانورامية واسعة هي الأفضل والأكبر بفئتها، مقاعد للسائق والراكب الأمامي رياضية الخاصة بالسباقات مدمجة بكسوة ألكانترا الفاخرة مع ميزة تعديل الوضعية كهربائياً.

-تحمل إم جي HS شهادة خمس نجوم في اختبار السلامة والأمان الأوروبي (EURO-NCAP).

-تأتي السيارة بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة بالإضافة إلى العديد من المزايا منها (كاميرا رؤية خلفية، أجهزة استشعار للركن الخلفي، نظام تثبيت السرعة، نظام مساعدة صعود التلال، نظام التحذير الخروج عن المسار وأكياس هوائية، مكابح الفرامل الرياضية باللون الأحمر، حصريا وأضواء الأمامية والخلفية LED تتابعية، شاشة لمس عالية الدقّة قياس 10.1 بوصة للنظام المعلوماتي الترفيهي مع ميزتي أبل كار بلي وأندرويد أوتو مدمجتَين مع شاشة قياس 12.3 بوصة ضمن لوحة القيادة في طراز الفئة الفاخرة).

بينما حازت سيارة "إم جي 5" على جائزة "أفضل سيدان مدمَجة"، ويشكل الإعلان عن جوائز "سيارة العام في الشرق الأوسط" إنجازاً مذهلاً بالنسبة إلى "إم جي"، التي عادت رسمياً إلى المنطقة فقط في العام 2015.

تعليقاً على هذا، قال سعيد المرزوقي، رئيس اللجنة المنظمة لجوائز سيارة العام في الشرق الأوسط: "تُحدِث إم جي حالياً كعلامة تجارية أثراً كبيراً ضمن المشهد العام لقطاع السيارات في الشرق الأوسط، فهناك إقبال كبير بأعداد قياسية على شراء مجموعتها من الطرازات الجديدة الممتازة في مختلف أنحاء المنطقة، ولقد حظي أعضاء لجنة التحكيم بفرصة تجربتها بأنفسهم والتعرف عن كثب على الجودة الفعلية لمجموعة سيارات إم جي الجديدة."

وأضاف: "تتميز إم جي HS بتصميمها الجميل وصنعها الجيد، وهي عبارة عن مركبة SUV متوسطة الحجم ملفتة للنظر مزودة بأحدث الخصائص وتوازن بذكاء بين باقة المواصفات الراقية والسعر التنافسي، قد يتفاجأ البعض، لكنها حقاً تستحق الفوز بجائزة سيارة العام 2020 من لجنة التحكيم".