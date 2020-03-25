بكين: قمة الـ20 أول حدث متعدد الأطراف يحضره "بينج" منذ تفشي كورونا

أعربت الصين، اليوم، عن أملها أن تبعث قمة مجموعة العشرين، إشارات إيجابية لتعزيز الوحدة والتعاون، للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبناء توافق في الآراء بين الدول الأعضاء، واتخاذ إجراءات عملية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، في تصريح اليوم، تعليقا على مشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينج" غدا الخميس، في قمة قادة مجموعة دول العشرين التي تترأسها السعودية في دورتها الحالية، إن هذه القمة أول حدث رئيسي متعدد الأطراف يحضره الرئيس الصيني منذ تفشي المرض.

الخارجية الصينية: بلادنا حققت نتائج ملحوظة في الوقاية من الفيروس

وأشار شوانج، إلى أن الصين حققت نتائج ملحوظة في الوقاية من الوباء ومكافحته، موضحا أن الصين تدعم الدول الأخرى في التصدي للفيروس، وقد حظيت جهودها بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، ومستعدة للعمل مع مجموعة العشرين من أجل تحقيق نتائج إيجابية وعملية لهذه القمة.

وفي سياق متصل، أكد شوانج، أن الصين تسعى، تزامنا مع سد الحاجات المحلية، إلى تيسير المشتريات التجارية للدول الأجنبية من الإمدادات واللوازم الطبية الصينية، ولا تفرض أي قيود على التجارة الخارجية، وتشجع الشركات على توسيع صادراتها بصورة منتظمة.

وأشار المتحدث الصيني، إلى توقيع عقود بين الشركات الصينية ومشترين من أذربيجان والبوسنة والهرسك والبرازيل وبروناي والتشيك وجيبوتي واليونان والمجر وإيطاليا واليابان وقطر والمكسيك والبرتغال وروسيا وصربيا وتركيا وغيرها من الدول، لشراء كواشف اختبار وأقنعة وملابس ونظارات واقية وغيرها.