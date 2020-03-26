"حرقت قلب أبوه".. حكاية سيدة شنقت طفلها انتقاما من زوجها لزواجه بأخرى

طفل عمره 3 سنوات معلق في مشنقة داخل منزل أسرته في سوهاج.. مشهد يدمي القلوب سجلته معاينة جهات التحقيق لمسرح الجريمة عقب ورود بلاغ من شاب يتهم زوجته بقتل طفلهما شنقا بعد عرفت بزواجه من أخرى.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الجريمة انكشفت على يد الزوج الذي شاهد نجله جثة هامدة داخل منزله فاستشاط غضبًا واعتدى على زوجته بالضرب وكاد يفتك بها لولا تدخل الجيران وتخليصها من يديه وتم إبلاغ الشرطة بالحادث.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة اعترفت: "حرقت قلب أبوه عليه بس ندمت على اللي حصل ده ابني برضو"، ودخلت المتهمة في وصلة من البكاء خلال اعترافها بتفاصيل الجريمة أمام رجال المباحث، ودخلت المتهمة"منى.ك" 33 عاما، في وصلة من البكاء حزنًا على رحيل طفلها.

وقالت والدة المتهمة إن ابنتها تعاني من مرض نفسي، بسبب خلافاتها مع زوجها، وأنها تقيم لديها لوجود مشاكل مع زوجها، وتهديده لها بالزواج من أخرى، وأنها كانت في حالة هياج عصبي وقت تنفيذ الجريمة.

ونسبت النيابة المتهمة تهمة القتل العمد وقررت حبسها على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب وفاته.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل بقرية المجابرة، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين مصرع الطفل "أحمد. م" 3 سنوات، وتبين من معاينة رجال المباحث وجود آثار خنق حول الرقبة، تم إخطار النيابة العامة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك،وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وضبط المتهمة.