السلطات السودانية تفرج عن 4200 سجين خوفا من تفشي كورونا

أعلنت السلطات السودانية الإفراج عن أكثر من 4 آلاف سجين كإجراء احترازي، بغية كبح تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت عضو المجلس السيادي الانتقالي الحاكم في السودان عائشة موسى، إطلاق سراح 4217 من معتقلي سجن "الهدى الإصلاحي" الواقع في مدينة أم درمان.

وأوضحت موسى، حسب تقارير إعلامية محلية، أن الإفراج عن هؤلاء السجناء يعد بداية لإطلاق سراح مزيد من المعتقلين من مختلف السجون السودانية.

وأشارت إلى ضرورة أن يتعهد هؤلاء المفرج عنهم خطيا بعدم العودة إلى ارتكاب الجرائم والالتزام بكافة القوانين في إجراء الفحص الطبي، بغية الاطمئنان على صحتهم وسلامة المجتمع.

وسجلت في السودان حتى الآن ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد.