رئيس "محلية النواب": الحكومة ناجحة في إدارة الأزمة.. ويجب استغلال القرارات الحالية لإصلاح المحليات

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بين الحكومة والمواطنين، لافتاً فى حواره مع «الوطن»، إلى أنه على تواصل يومى مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين والقيادات التنفيذية لمتابعة أعمال النظافة والتطهير التى تجرى للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

كيف ترى إدارة الحكومة لأزمة مواجهة فيروس كورونا وقراراتها الأخيرة للوقاية منه؟

- حتى هذه اللحظة، الحكومة نجحت فى اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، بداية من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها بتعليق حركة الطيران، وتبعها وقف النشاط الدراسى والرياضى، مروراً بإجراءات تخفيض أعداد العمالة فى المصالح الحكومية وحظر التجول لمدة تقارب الـ١٢ ساعة، ما يعنى أن هناك خطوات مدروسة من قبَل الحكومة يتم تنفيذها بشكل تدريجى لمواجهة فيروس «كورونا»، ومنع انتشاره بين المواطنين.

أحمد السجينى: الرهان حالياً على وعى المواطنين.. ويجب تطبيق مواد الطوارئ بحزم على المخالفين

ما الموقف داخل المحافظات لمواجهة انتشار كورونا بين المواطنين؟

- الجميع على أهبة الاستعداد، وهناك محافظون يعملون ليل نهار لمواجهة الأزمة، وهو ما دفع لجنة الإدارة المحلية إلى إرجاء اجتماعاتها لإتاحة المساحة والوقت للقيادات المحلية للوجود فى وحداتهم لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليهم فى إدارة الأزمة بالشكل الأمثل، وأرى أن هذه الأزمة تمثل فرصة للإصلاح وإعادة ترتيب البيت المحلى وتفعيل دور الوحدات المحلية فى جميع محافظات الجمهورية.

طالبنا المحافظين بإرجاء رصف الطرق والاهتمام بأعمال النظافة.. وندرس تدشين صفحة لتلقى الشكاوى غير الكيدية

ما أبرز التوصيات التى وجهتها اللجنة للمحافظين للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا؟

- طالبنا بتبديل وتوفيق الخطط التنفيذية لكل محافظة فى ضوء المستجدات الخاصة بالأزمة، منها مثلاً إرجاء أعمال رصف بعض الطرق، مقابل وضع أعمال النظافة وجمع القمامة على رأس الأولويات، كما طالبنا بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتلك الأعمال وانتهاز فترة انخفاض الكثافات المرورية والإغلاق المبكر للمحال العامة بأنواعها لتكثيف الجهد المبذول فى تحسين كفاءة جمع القمامة ونظافة الشوارع.

كيف ترى التعاون بين أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا؟

- هناك تعاون كبير بين جميع الأجهزة، خصوصاً والقيادة السياسية تتابع عن كثب كل خطوات إدارة الأزمة، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية والقوات المسلحة فى أعمال التطهير والتعقيم والمكافحة من خلال تكليف الإدارات المتخصصة بالوحدات المحلية.

كيف ترى المبادرات الشعبية التى انطلقت مؤخراً للتعقيم فى العديد من الميادين؟

- هذه المبادرات تدل على تكاتف المصريين، فتلك الحمالات يقوم بها أشخاص عاديون فى الأزقة والقرى بالمحافظات، ولكننا نحتاج وعياً أكبر للتعامل مع الأزمة، وهذا هو الرهان الأكبر، خصوصاً أن نجاح مصر فى تجاوز الأزمة الحالية التى يواجهها العالم بأسره سيزيد من قوتها، صحيح هناك بعض الآثار الاقتصادية ستنجم عنها، ولكن العبور بأقل الخسائر سيكون هو المكسب الحقيقى.

ولكن هناك فئة أخرى لا تكترث بالأزمة ولا تلتزم بقرارات الحكومة المتعلقة بالحظر والإغلاق وتوفير السلع؟

- تطبيق القانون بحزم هو الحل الأمثل الآن، فهناك مواد فى قانون الطوارئ تتعامل مع خرق قرارات الحظر، وبصراحة شديدة نحن فى مرحلة دقيقة، إما أن ننجو أو نفقد أحباءنا، والمشهد العالمى يترجم ذلك، وأبحث مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية تخصيص صفحة باسم اللجنة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أية حالات مخالفة، شريطة أن يُدعم ذلك بفيديو أو صور حتى لا يتحول الأمر لشكاوى كيدية.

البرلمان معطل الآن بسبب تداعيات فيروس كورونا فهل يؤثر ذلك على إصدار بعض التشريعات الهامة وأبرزها قانون المحليات؟

- لا توجد لدينا مشكلات، ولو اقتضت الظروف يمكن للبرلمان الاجتماع عبر تقنية الكونفرانس، المهم أن نعبر الأزمة الآن، وبعدها سنستطيع مواصلة العمل ليل نهار للانتهاء من إصدار القوانين العالقة.