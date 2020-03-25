الديهي يمازح مشاهديه عن حظر التجول: فرصة لقضاء وقت ممتع مع الأسرة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المواطن المصري يُعد بطل هذه المرحلة التي تّمر بها البلاد، حيث إن الشعب المصري قوامه الرئيسي المرأة المصرية والشباب، مناشدًا إياهم بالوقوف بجانب الدولة المصرية والالتزام بكافة القرارات التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن العالم أجمع يشهد موسم نظافة غير مسبوق، والتلوث في أقل درجاته تاريخيًا، وهناك زوايا إيجابية لأزمة فيروس كورونا، وممارستنا الخاطئة في التعامل مع البيئة أصبحت أفضل، ساخرًا: "مش عايزين بعد 9 شهور نلاقي عدد السكان زاد بسبب قعدة البيت، ولا نسب الطلاق زادت".

وأشار الإعلامي، إلى أن كل شخص عليه دور أساسي في إنجاح منظومة مواجهة فيروس كورونا التي تهدف للحفاظ على هذه الدولة وبقائها، معقبًا: "من فضلكم أقفوا مع بلدكم، بلدكم محتاجة كل نفس، بيوتنا كلنا محتاجانا، وحظر التجوال فرصة لقضاء وقت ممتع مع الأسرة، وإعادة الحيوية للأسرة المصرية".

وتابع :" حظر التجول فرصة لإعادة الترابط الأسري وترميم علاقتنا من جديد، والعودة لقراءة الكتب والصحف والمجلات، عايزين نحول النقمة لنعمة وكل مواطن يضع خطة لإدارة وقته خلال الأسبوعين الذي سيظل فيهم بالمنزل".