محافظ بني سويف: طبقنا حظر التجوال قبل قرار الحكومة

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بأهالي المحافظة، بعد التزامهم بقرار حظر التجوال الجزئي، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ بني سويف، خلال حواره مع أحمد بيومي، مراسل قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض الحالات البسيطة المخترقة للحظر، وجرى التعامل القانوني معهم.

وتابع محافظ بني سويف، أن قوات الشرطة متواجدة في الشارع بقوة، سواء بأكمنة ثابتة أو متحركة، مشيرا إلى أن المحافظة، بدأت بإغلاق بعض المحال بإستثناء بعض المخابز والصدليات، قبل قرار رئيس الوزراء، حرصا على مواطني المحافظة، وكان يطبق من العاشرة مساءً.

واستكمل محافظ بني سويف، أن أهالي بني سويف يستوعبوا بشكل جيد الأزمة، التي تمر بها البلاد.