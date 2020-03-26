"خليك في البيت".. تحكم في حساباتك البنكية عبر الهاتف من "CIB"

بدأت السلطات في تنفيذ قرار فرض حظر تجول المواطنين خلال الفترة من السابعة مساءً إلى السادسة من اليوم التالي، والتي تبدأ اليوم وتستمر إلى أسبوعين، فضلا عن قيام بعض المواطنين بالانعزال المنزلي، في محاولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتحاول البنوك أن تقدم عددا من المنتجات التي تتيح لعملائها متابعة أرصدتهم البنكية، وبطاقات الائتمان من خلال الهاتف الذكي، ومنها بنك CIB.

تطبيق CIB Mobile Banking

وهو تطبيق يتيح للعميل متابعة والتحكم في تنفيذ المعاملات الحسابية البنكية، من خلال الهاتف، وهو متاح على أنظمة أندرويد ونظام IOS لهواتف الآيفون.

مميزات تطبيق CIB Mobile Banking

تسجيل الدخول إلى التطبيق لا يتطلب وضع كلمة سر، قد تنساها، بل يمكنك استخدام بصمة الأصبع للدخول.

الاشتراك بالخدمة من خلال التطبيق، حتى إذا لم تقدم طلبا إلى فرع البنك، ستظهر لكم ملاحظة وتنبيه بضرورة الاشتراك في الخدمة وتقديمها في أقرب فرع، لكنه سيمهلك فترة.

مميزات تطبيق CIB Mobile Banking

الاطلاع على أرصدة الحسابات وبطاقات الائتمان، والودائع، والقروض، وصناديق الاستثمار.

متابعة معاملات الحسابات وبطاقات الائتمان وصناديق الاستثمار.

تحويل الأموال إلى حسابات المختلفة بالبنك، أو حتى حسابات خارجية في مصر والخارج.

سداد مستحقات بطاقات الائتمان الخاصة بك، أو أي بطاقة ائتمان CIB أخرى.

متابعة مصروفاتك وتصنيف معاملاتك بكل سهولة.

المعاملات المستقبلية: وهي سوف تساعدك في تنفيذ المعاملات المتكررة والمستقبلية إلى حساباتك، وبطاقات الائتمان وخارج حساباتك من خلال التطبيق.

التبرع للجمعيات الخيرية في أي وقت من خلال التطبيق.

تقدر تعرض أرصدة حساباتك بالعملة اللي تختارها.

مميزات أخري تطبيق CIB Mobile Banking

يمكن التقديم لاستخراج بعض المستندات من البنك مثل:

طلب دفتر شيكات

إرسال استفسارات أو اقتراحات أو شكاوى للبنك

تغيير الحدود الائتمانية للبطاقات الإضافية الخاصة بك

إيقاف البطاقات المفقودة أو المسروقة

كيف استخدم التطبيق؟

يمكن تحمّيل تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول من CIB من خلال متجر تطبيقات App Store أو Google Play. وقم بتسجيل الدخول باستخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة الإنترنت البنكي أو سجل كمستخدم جديد باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بك.

هذه الخدمة متاحة لعملاء الأفراد فقط.