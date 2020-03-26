لمواجهة "كورونا".. سميرة سعيد تطلق "واقع مجنون".. وحكيم يغني من المنزل.. وإليسا توجه نصائح بـ"كرهني"

تفاعل عدد من نجوم الفن والغناء فى العالم العربى مع تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بتقديم عدد من الأغنيات الساخرة منه أو الداعمة للأشخاص المصابين، كما قام البعض بتغيير عدد من كلمات أغنياتهم الشهيرة لكى تتماشى مع الأزمة الحالية.

الفنان حكيم من أوائل الفنانين الذين تفاعلوا مع الوباء، طالباً من جمهوره ومحبيه البقاء فى المنزل، وعدم المصافحة والتقبيل، وطرح «كوبليه» جديداً خاصاً بكورونا يقول فيه: «من قبل فيروس كورونا كان السلام باليد صبح السلام بالإشارة من بعيد لبعيد»، وأوضح حكيم لـ«الوطن» أن تلك الكلمات غناها فى منزله، وهى المرة الأولى التى يغنى فيها بالبيت: «عمرى ما غنيت فى المنزل، ولكن الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والعالم جعلتنى أقدم على هذا الأمر».

وأطلقت الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «واقع مجنون»، ويوضح «الكليب» الهموم التى طالت الإنسان وحولت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أشرف سالم وتوزيع محمد عرام ومن إخراج اللبنانى نضال هانى.

ورغم أن الأغنية ليست مخصصة لفيروس كورونا، إلا أنها تعالج وتناقش كل المشكلات والأزمات التى مرت على الإنسان المصرى والعربى خلال السنوات الماضية، وتعد الأغنية هى أول أعمال سميرة سعيد لعام 2020، بعد أن كانت قد طرحت نهاية العام الماضى أغنية «هو ليلة».

أما الفنان أحمد سعد، فكان مع فكرة الحفاظ على الهدوء وطمأنة الناس من خلال إطلاق أغنية خاصة للشعوب العربية بعنوان «أزمة وهتعدى»، التى من خلالها أراد توجيه رسالة للجميع قال فيها إن أزمة فيروس كورونا سوف يتم التغلب عليها دون خسائر، وحث المواطنين على عدم الخوف والذعر، وطالبهم بالحذر والوقاية واتباع التعليمات الطبية، بالإضافة إلى الحرص على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية التى أطلقتها منظمة الصحة العالمية. ووجه «سعد» رسالة من خلال الأغنية: «لازم نخاف على نفسنا ونفضل فى بيوتنا لكن دون أن يصيبنا الذعر»، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد.

أما الفنانة اللبنانية إليسا فقد استعانت بأغنيتها الشهيرة «كرهنى» بهدف التذكير بضرورة الابتعاد عن الشخص المريض وتجنب المصافحة، ونشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها الرسمى بموقع «إنستجرام»، مقطعاً من أغنيتها التى تحمل عنوان «كرهنى»، لنشر الوعى حول أفضل طريقة لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وتقول كلمات الأغنية «ما بدى تقرب لى، وتسلم عادى علىّ، ضلك حبنى عن بُعد»، وأشارت إليسا عبر حسابها الرسمى بموقع «تويتر»، إلى ضرورة الالتزام بالبقاء فى المنازل لضمان السلامة من الإصابة بالفيروس، وتعد أغنية إليسا إحدى أغنيات ألبومها «إلى كل اللى بيحبونى» الذى طرح عام 2018 وحقق نجاحاً كبيراً فى ذلك الوقت، وهى من كلمات على المولى وألحان فضل سليمان.

وأعاد الفنان رامى صبرى جزءاً من أغنيته الشهيرة والجديدة «حياتى مش تمام» وبالتحديد المقطع الذى يقول: «دا أنا خاصمت الشوارع»، التى تنبأ فيها بأن الناس ستخاصم الشوارع وذلك قبل تفشى وباء كورونا فى مصر والمنطقة العربية بأكثر من شهر.

أما «كورونا الحلزونا»، فهو الاسم الذى اختاره عصام شعبان عبدالرحيم وإسلام خليل، صناع الأغنية الشعبية التى تناولت جوانب فيروس كورونا المستجد، الذى انتشر فى الآونة الأخيرة، وأصبح وباء عالمياً يجتاح دول العالم وينتقل من قارة لأخرى، إلى أن وصل مصر. وتحدث «شعبان» و«خليل» فى أغنيتهما الجديدة عن طرق الوقاية من كورونا بأسلوب كوميدى، وهى من كلمات «خليل» الذى شارك فى الغناء، وألحان «عصام».

وأثار الشاعر بهاء الدين محمد، حالة من الجدل الواسع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بعد أن سخر من فيروس كورونا من خلال تغيير كلمات أغنية «ضحكت» لعمرو دياب، حيث قال: «كَحت؟ يعنى شايلة وباء وخلاص دى كورونا بكل غباء، ياللا يا قلبى ضمها ياللا حُضنك حَجر وأحلا دواء»، مع الاعتذار لأغنية «ضحكت» وتأتى هذه الأغنية التى كتب كلماتها وصدرت ضمن ألبوم «الليلة دى» عام 2007.

وتلقى بهاء الدين محمد العديد من التعليقات الإيجابية والسلبية من جانب متابعيها بسبب هذا الأمر، حيث رأى البعض أن هذه السخرية ليست فى محلها فى الوقت الذى يصاب فيه مواطنون بمرض مميت.

وقام الفنان اللبنانى سعد رمضان أيضاً بتغيير كلمات أغنيته الشهيرة «شو محسودين» لكى تتماشى مع أجواء كورونا وأطلقها بعنوان «شو محجورين»، وأصبحت كلماتها: «شو محجورين انت وأنا شو محجورين، علمنا الناس كيف بيكونوا حريصين، منقط صابون وديتول بين الناس، فصاروا يقولوا عنا مجانين، ما حدا خصوا فينا نحنا حريصين، نحنا بالبيت منبقى على مطرحنا رايحين، صدقينى تلات رباعن على بعضن، يلى استهتروا وطلعوا من بيتن مجانين».