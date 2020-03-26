"غازتك" تطهر محطات تموين السيارات الخاصة بها لمكافحة كورونا

في إطار جهود شركة غازتك لتعزيز إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وجَّه رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالفتاح فرحات كل الإدارات المختصة بالشركة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقاية وحماية العاملين بالمبنى الرئيسى ومواقع العمل من إمكانية التعرض للإصابة بالفيروس.

وتضمنت الإجراءات التى اتخذتها الشركة قياس درجة الحرارة لجميع العاملين صباحاً قبل الدخول لمقر الشركة، وكذلك لجميع المترددين على الشركة قبل السماح لهم بالدخول، والتزام جميع العاملين بارتداء القفازات والكمامة الطبية أثناء مباشرة أعمالهم، والتنبيه بعدم التصافح بالأيدى وتبادل القبلات بين العاملين.

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تعليمات بالوقف المؤقت للمأموريات بين مواقع العمل والمركز الرئيسى، وتقليل قوة العمل بالإدارات وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، واستخدام البريد الإلكترونى للمراسلات بين إدارات الشركة للحد من تداول الأوراق، هذا فضلاً عن التنبيه بمنع دخول أي أطعمة أو مشروبات من خارج الشركة، وتشديد إجراءات النظافة، واستخدام أكواب بلاستيكية وورقية بدلاً من الأكواب العادية.

وفيما يخص محطات ومراكز الشركة، تم توزيع الكمامات والقفازات على العاملين بمحطات التموين، كما تم رش المعدات المختلفة بالمحطات بالمطهرات اللازمة من خلال عمالة الشركة، وتقليل عدد العمالة بمراكز التحويل مؤقتاً، هذا بخلاف تطبيق كافة إجراءات الوقاية المتبعة بالمركز الرئيسى، والتواصل المستمر مع أفراد الإدارة الطبية بالشركة للرد على أي استفسارات وسرعة تقديم الدعم اللازم لكافة المحطات والمراكز بمختلف المحافظات.