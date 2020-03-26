"خليك في البيت".. 30 عرضا مسرحيا "أون لاين" منها "الملك لير"

بعد تعليق جميع أنشطة البيت الفني للمسرح، في إطار جهود الدولة للسيطرة على جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي تنتشر بشكل كبير في العالم، وجعلت الكثيرين يلجؤون إلى العزل المنزلي في محاولة لمساعدة الدولة على السيطرة على المرض.

وقرر البيت الفني للمسرح أن يدعم مبادرة "الثقافة بين إيديك" والتي أطقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافية، من خلال المشاركة بـ 30 عرض مسرحي، عدد كبير منهم يعرض للمرة الأولي، قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع الفيديو يوتيوب بالمجان لكل الشعب المصري ، ويمكن الدخول من هنــــا

وتتنوع المشاركات، ما بين عروض لكبار الفنانين أو الشباب أو حتى عروض الأطفال.

عروض كبار الفنانين

الملك لير

الملك هو الملك

أهلًا يا بكوات

الإسكافي ملكًا

أولاد الغضب و الحب

رجل القلعة

عروض الشباب

شيزلونج

السيرة الهلامية

الساعة الأخيرة

أنا كارمن

كوميديا البؤساء

شباك مكسور

الثامنة مساء

ترنيمة الفلاح الفصيح

عروض الأطفال والعرائس منهم

عبور وانتصار

القطط

محطة مصر