أشهر الأوبئة التى ضربت العالم

يعيش العالم حالياً مرحلة فارقة فى تاريخه تحت تأثير القاتل الغامض المعروف بـ«كورونا»، ذلك الفيروس الذى يحصد الأرواح بلا رحمة أو هوادة، وشبح الموت به يخيم على العالم. وفى الوقت الذى يُفترض فيه أن يكون العالم أقرب لبعضه البعض لصد الفيروس وكبح جماحه، ظهرت هشاشة العالم الذى كثيراً ما ادّعى الصلابة أمام اختبار الموت المفاجئ بالفيروس الغامض، وظهرت دوله وحكوماته معزولة عن بعضها، كل دولة تغلق حدودها ومطاراتها أمام الآخرين أملاً فى الحد من انتقال الفيروس أو على الأقل الإمساك بخيوط مواجهته.

الطاعون الأنطونى

ضرب الإمبراطورية الرومانية بين عامَى 165 و180 ميلادياً، وانتشر فى مختلف أنحاء العالم متسبباً فى موت 5 ملايين شخص.

طاعون جاستينيان

ظهر ين عامَى 541 و542، ضرب العالم آتياً من الإمبراطورية البيزنطية، وأودى بحياة أكثر من 30 مليون شخص.

وباء الجدرى اليابانى

ظهر فى عام 735 فى طوكيو وانتقل إلى البلدان المجاورة وأدى خلال سنتين إلى مقتل نحو مليون شخص.

الطاعون الدملى

سُمى «وباء الموت الأسود»، انتشر بين عامَى 1347 و1351، وتسبب فى وفاة ما يقرب من 200 مليون شخص حول العالم.

الجدرى

حصد أرواح 56 مليون شخص عند ظهوره فى عام 1520.

الكوليرا

أودت بحياة قرابة مليون شخص حول العالم بين عامَى 1817 و1923.

الطاعون الجديد

ظهر عام 1855 كنوع متطور من الطاعون لينتشر فى جميع قارات العالم المأهولة ويودى بحياة 12 مليون شخص.

إنفلونزا روسيا

انتشرت بين عامَى 1889 و1890 وأدت إلى وفاة مليون شخص.

الإنفلونزا الإسبانية

ظهرت عام 1918 وتسببت فى وفاة قرابة 50 مليون شخص فى عام واحد فقط وأودت بحياة 100 مليون.

مرض الإيدز

ظهر عام 1981 كأكثر الأمراض فتكاً على مر التاريخ وقد تسبب فى موت 35 مليون شخص على الأقل.

إنفلونزا الخنازير

ظهرت بين عامَى 2009 و2010 فى الولايات المتحدة والمكسيك، وانتقلت منهما إلى جميع دول العالم، وأودت بحياة نحو 200 ألف شخص.

إيبولا

انتشر بين عامَى 2014 و2016 فى عدد من البلدان الأفريقية وبعض دول العالم وقتل أكثر من 11 ألف شخص.

فيروس سارس

ظهر عام 2003 وأودى بحياة 774 شخصاً.