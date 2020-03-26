"حميات دمياط" يعلن قصر العمل على استقبال حالات الطوارئ

أعلن مستشفى الحميات في محافظة دمياط تعليق العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى، اعتبارا من اليوم الخميس مع قصر العمل على استقبال حالات الطوارئ تخصص الحميات وهو "التيتانوس-السعار-الالتهاب السحائي-الالتهاب الرئوي الأحادي -التهاب المخ-التشنجات الحرارية".

وشددت إدارة المستشفى على عدم استقبال تحويلات من العيادات الخاصة للأطباء والمستشفيات الخاصة خارج هذا الإطار، كما طالبت الأطباء والأهالي الالتزام بالتعليمات الجديدة والتي تأتي فى إطار الإجراءات الاحترازية للدولة لمنع انتشار فيروس كورونا ومكافحة العدوى داخل المستشفيات.