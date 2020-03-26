الأوقاف تغلق مكتبة مسجد السيدة وسائر مكاتب الإطلاع

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غلق مكتبة مسجد السيدة زينب، ومكتبة المركز الثقافي بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومكتبة المركز الثقافي بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وسائر مكاتب الإطلاع، سواء أكانت ملحقة بمسجد أم مستقلة بذاتها، ابتداء من صباح اليوم الخميس.

وأكد جمعة، أن ذلك طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه، وأن يرفع الكرب عن البشرية.