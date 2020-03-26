بعد حظر التجول.. تطهير شوارع الأقصر للوقاية من فيروس كورونا

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستكمال إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بنطاق كل حي داخل المدينة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وانتشر رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة رئيس مدينة الأقصر للعمل ليلا في تعقيم وتطهير الشوارع وتكليف رئيس الحي كل في منطقته برفع مخلفات القمامة أولا بأول حرصا على سلامة مواطنينا الكرام.

وأوضح الشريف أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الحواري والأزقة والشوارع الرئيسية وجميع الأسوار الحديدية الملامسة للإنسان وكل حاويات القمامة وغيرها بكل حي، مؤكدا أن أعمال التطهير والتعقيم في مدينة الأقصر مستمرة دون توقف.