أستاذة صحة عامة تحذر من تخزين الأكياس بسبب كورونا: "تترمي برة البيت"

حذرت الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة بالقصر العيني، من خلط مواد التنظيف المختلفة، وذلك بعد وفاة سيدة بسبب خلطها للكلور مع بعض المواد الكيميائية، ما أدى لخروج غازات سامة، تسببت في وفاتها.

وقالت شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن التعقيم والتطهير يكون باستخدام 60 سم كلور "فنجان" لكل لتر ماء، ورش المنزل، خاصة عتبة المنزل وأكر ومقابض الأبواب، ورخامة المطبخ، مشددة على عدم رش الكلور على أوعية الطبخ.

وحذرت شوقي، من دخول المنزل بالأحذية، وقالت أنه على أقصى تقدير يتم وضع الحذاء بجوار الباب : "جنب الباب وممكن يتحط في كيس وكرتونة ومش عاوين نلامس الجزمة تاني".

وفجرت شوقي مفاجأة حول عادة الاحتفاظ بالأكياس في المنازل، مشددة على ضرورة مسك الكيس بواسطة جوانتي ثم رميه في القمامة مضيفة: "فيه تحذير من تخزين أكياس السوبر ماركت، والكيس ميقعدش في البيت يخرج برة البيت بالسلامة".

كما نصحت بتسخين الأكل، الذي يتم طلبه عبر خدمة الديلفري، وتجهيز الأموال التي سيحصل عليها عامل الديلفري، حتى لا يضطر إلى دفع باقي من معه.